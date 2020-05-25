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В России за последние выявлено 8946 новых случаев коронавируса в 83 регионах. По регионам новые диагнозы распределились так.

Оперштаб

Из новых выявленных случаев 43,7% не имели клинических проявлений болезни. При этом за сутки зафиксировано 92 летальных исхода, а полностью выздоровели 5499 человек в стране.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано уже больше 350 тысяч выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией (353 427).

За все время зафиксировано 3633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек по всей стране.