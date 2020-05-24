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В Минздраве рассказали, когда появится препарат от коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названа дата появления препарата от коронавируса в РФ
Фото: depositphotos.com
Главный уролог Министерства здравоохранения, академик Дмитрий Пушкарь рассказал, когда в России появится препарат от коронавируса. Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".
Пушкарь рассказал, что в России лекарство ожидают в июне. В РФ лекарство будет называться «Арепливир». Это будет лекарство «Фавипиравир», которое ранее применялось при лечении лихорадки Эбола. По словам медика, с помощью "Арепливира" лечение коронавируса займет не более недели.
Ранее "Рамблер" сообщал о новых выявленных случаях коронавируса в России. За последние сутки в РФ прибавилось 8599 человек с COVID-19.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Комсомольская правда
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