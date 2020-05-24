Названа дата появления препарата от коронавируса в РФ

Главный уролог Министерства здравоохранения, академик Дмитрий Пушкарь рассказал, когда в России появится препарат от коронавируса. Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".
Пушкарь рассказал, что в России лекарство ожидают в июне. В РФ лекарство будет называться «Арепливир». Это будет лекарство «Фавипиравир», которое ранее применялось при лечении лихорадки Эбола. По словам медика, с помощью "Арепливира" лечение коронавируса займет не более недели.
Ранее "Рамблер" сообщал о новых выявленных случаях коронавируса в России. За последние сутки в РФ прибавилось 8599 человек с COVID-19.