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В России выявили 8599 новых случаев коронавируса 

Александра Нечаева 54 минуты назад
В России выявили 8599 новых случаев коронавируса
Фото: Depositphotos
За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
43,9% из выявленных случаев не имели клинических проявлений болезни. При этом зафиксированы 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5363 человека.
По регионам новые случаи распределились так:
Оперативный штаб
За все время в России зарегистрирован 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 3541, выздоровели 113 299 человек.
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