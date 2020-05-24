В России выявили 8599 новых случаев коронавируса 

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За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.

43,9% из выявленных случаев не имели клинических проявлений болезни. При этом зафиксированы 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5363 человека.

По регионам новые случаи распределились так:

Оперативный штаб

За все время в России зарегистрирован 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. Летальных исходов — 3541, выздоровели 113 299 человек.