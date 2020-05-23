Выяснилось, у каких людей больше антител к COVID-19 

Специалисты по всему миру вплотную занялись проверкой населения на антитела к коронавирусу. Неожиданно оказалось, что у людей старше 60 лет вырабатывается самое большое количество антител к COVID-19. К такому выводу пришли сотрудники Фуданьского университета (Шанхай, Китай) после исследования анализов людей старше 60 лет.

По результатам исследований, подавляющее большинство пожилых людей, которые сдавали биоматериал, уже через две недели после первых симптомов стали вырабатывать антитела. В частности, через две недели антитела к коронавирусу нашли у 94% переболевших им людей в возрасте старше 60 лет.

Так, пациенты старшего возраста, хоть и переносят вирус сложнее, но зато вырабатывают гораздо больше антител, чем молодежь. Самый большой процент антител ученые нашли у людей 65-80 лет.

Специалисты отмечают, что значительная иммунная реакция повышает способность организма сопротивляться патогену.