Названа реальная главная мишень COVID-19 в организме

Считается, что больше всего от коронавируса страдают легкие. Но многие врачи и ученые уверены, что главной мишенью COVID-19 на самом деле становятся особые клетки крови.

Американский нефролог Хани Мухфуз заявил:

"COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь".

По мнению врача, главная мишень вируса SARS-COV-2 — эритроциты. При поражении они теряют способность выполнять свою главную роль — переносить кислород. Именно они насыщаются кислородом в легких и переносят его к органам. Поэтому внутренние органы в ходе болезни страдают от кислородной недостаточности.