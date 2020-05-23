Названа реальная главная мишень COVID-19 в организме

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Названа главная мишень COVID-19 в организме 

Диана Товсепова 1 час назад
Считается, что больше всего от коронавируса страдают легкие. Но многие врачи и ученые уверены, что главной мишенью COVID-19 на самом деле становятся особые клетки крови.
Американский нефролог Хани Мухфуз заявил:
"COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь".
По мнению врача, главная мишень вируса SARS-COV-2 — эритроциты. При поражении они теряют способность выполнять свою главную роль — переносить кислород. Именно они насыщаются кислородом в легких и переносят его к органам. Поэтому внутренние органы в ходе болезни страдают от кислородной недостаточности.
Ранее "Рамблер" сообщал о проценте москвичей, у которых уже обнаружили антитела к коронавирусу.
Коронавирус , Видео
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