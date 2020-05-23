Назван процент москвичей с иммунитетом к COVID-19 

15 мая в Москве стартовало массовое тестирование жителей на антитела к новой коронавирусной инфекции. 23 мая стало известно о первых результатах.

Так, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил о полученных данных после тестирования 50 тысяч человек в столице.

"Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", — рассказал Алексей Хрипун.

При этом всего в столице планируют проверить на антитела к COVID-19 от трех до шести миллионов человек.