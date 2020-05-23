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Назван процент москвичей с иммунитетом к COVID-19 

Диана Товсепова 32 минуты назад
Назван процент москвичей с иммунитетом к COVID-19
Фото: depositphotos.com
15 мая в Москве стартовало массовое тестирование жителей на антитела к новой коронавирусной инфекции. 23 мая стало известно о первых результатах.
Так, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил о полученных данных после тестирования 50 тысяч человек в столице.
"Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", — рассказал Алексей Хрипун.
При этом всего в столице планируют проверить на антитела к COVID-19 от трех до шести миллионов человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, когда в России появятся результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях.
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