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Названы сроки появления результатов теста вакцины от COVID-19 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Названы сроки результатов теста вакцины от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Стало известно, когда в России будут результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора НИИ Роспотребнадзора Александра Горелова.
Сообщается, что результаты тестирования появятся в начале июля, спустя месяц после начала тестирования.
"Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной", — заявил Горелов.
Также заместитель директора НИИ пояснил, что ученые проводят тестирования на себе.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли эффективный способ избежать болезней сердца.
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