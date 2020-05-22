Названы сроки результатов теста вакцины от COVID-19

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Стало известно, когда в России будут результаты тестирования вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора НИИ Роспотребнадзора Александра Горелова.

Сообщается, что результаты тестирования появятся в начале июля, спустя месяц после начала тестирования.

"Учитывая фазу, что испытания на добровольцах проведены, обычно о вакцине судят через месяц — 45 дней. У нас в нашей стране появятся первые результаты в начале июля, которые будут свидетельствовать о том, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной", — заявил Горелов.

Также заместитель директора НИИ пояснил, что ученые проводят тестирования на себе.