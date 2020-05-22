Медики нашли способ избежать болезней сердца

Ученые Университета Ровира и Вирхилий в Испании и Гарвардской медицинской школы нашли эффективный способ, который поможет избежать болезней сердца. Соответствующая статья была опубликована в журнале Journal of the American Heart Association.

Специалисты провели исследование и выяснили, что эффективнее всего болезни сердца предотвращают омега-3-ненасыщенные жирные кислоты в рыбе и пищевых добавках. Ученые проанализировали данные 26 034 женщин, средний возраст которых составил 53 года. Их кровь взяли на анализ, чтобы определить количество белков липопротеинов, в которых содержатся триглицериды и холестерин. Кроме того, среди добровольцев провели опрос и узнали, как часто они употребляли продукты или пищевые добавки с омега-3.

В итоге, у тех женщин, которые часто употребляли омега-3, в крови оказалось меньше "плохого" холестерина, соответственно, риск развития у них сердечно-сосудистых заболеваний тоже оказался ниже.