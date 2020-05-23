Назван новый эпицентр пандемии коронавируса 

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан , выступая на брифинге в Женеве, заявил, что Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Хуже всего ситуация складывается в Бразилии, которая занимает третье место в мире по числу заболевших (330 890 человек) и шестое (21048 человек) — по количеству умерших от коронавируса. Большинство случаев COVID-19 зафиксированы в Сан-Паулу.

«Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия», — заявил Майкл Райан.