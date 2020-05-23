9434 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9434 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 335 882 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 8111 человек. Скончались 139 человек. За все время выздоровели 107 936 человек, зафиксировано 3388 летальных исходов.