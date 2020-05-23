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9434 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Полина Алферова 2 часа назад
9434 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 9434 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 335 882 человека. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 8111 человек. Скончались 139 человек. За все время выздоровели 107 936 человек, зафиксировано 3388 летальных исходов.
По регионам России пациенты распределились следующим образом:
Москва — 3190
Московская область — 846 Санкт-Петербург — 363 Ростовская область — 353 Нижегородская область — 211 Свердловская область — 171 Красноярский край — 148 Республика Дагестан — 127 Калужская область — 125 Ярославская область — 115 Волгоградская область — 107 Брянская область — 103 Пензенская область — 102 Республика Саха (Якутия) — 100 Рязанская область — 98 Саратовская область — 98 Ульяновская область — 98 Иркутская область — 95 Чувашская Республика — 91 Тульская область — 90 Краснодарский край — 89 Республика Башкортостан — 88 Омская область — 87 Самарская область — 86 Курская область — 83 Новосибирская область — 83 Кабардино-Балкарская Республика — 80 Челябинская область — 80 Тамбовская область — 79 Республика Татарстан — 76 Владимирская область — 74 Ставропольский край — 74 Белгородская область — 73 Алтайский край — 69 Республика Северная Осетия — 67 Липецкая область — 65 Смоленская область — 65 Хабаровский край — 63 Орловская область — 61 Ханты-Мансийский АО — 58 Воронежская область — 57 Ленинградская область — 57 Приморский край — 53 Астраханская область — 51 Пермский край — 47 Республика Калмыкия — 46 Республика Тыва — 46 Забайкальский край — 43 Ивановская область — 42 Республика Ингушетия — 42 Оренбургская область — 42 Вологодская область — 41 Калининградская область — 41 Республика Марий Эл — 41 Республика Коми — 38 Архангельская область — 37 Ямало-Ненецкий АО — 36 Новгородская область — 35 Тюменская область — 35 Мурманская область — 34 Республика Бурятия — 34 Республика Мордовия — 32 Тверская область — 31 Республика Адыгея — 31 Республика Хакасия — 31 Псковская область — 30 Кировская область — 30 Томская область — 29 Амурская область — 23 Камчатский край — 23 Костромская область — 20 Карачаево-Черкесская Республика — 20 Чеченская Республика — 20 Республика Карелия — 16 Удмуртская Республика — 15 Кемеровская область — 14 Республика Крым — 10 Магаданская область — 9 Курганская область — 8 Севастополь — 5 Сахалинская область — 3 Ненецкий АО — 2 Чукотский АО — 2 Еврейская АО — 1 Ранее «Рамблер» писал, что названы условия для возвращения к прежней жизни.
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