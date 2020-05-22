Названы условия для возвращения к прежней жизни

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, какие условия нужно соблюдать для возвращения к нормальной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Раковой, для нормальной жизни необходимо соблюдать все меры по сдерживанию эпидемии коронавируса. Речь идет о дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.