Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам назвали условия для возвращения к нормальной жизни 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названы условия для возвращения к прежней жизни
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о том, какие условия нужно соблюдать для возвращения к нормальной жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее выступление в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению Раковой, для нормальной жизни необходимо соблюдать все меры по сдерживанию эпидемии коронавируса. Речь идет о дистанции и использовании средств индивидуальной защиты.
"Я очень надеюсь, что новая культура социальной ответственности каждого, не только за себя, но и за окружающих, обязательное ношение масок и перчаток позволит нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни", — заявила заммэра.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в НИИ Роспотребнадзора назвали дату результатов первых тестов на коронавирус.
Видео дня. Как не подцепить энцефалитного клеща
Коронавирус , Анастасия Ракова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
В РФ создали тест для диагностики рака по воздуху
В РФ создали тест для диагностики рака по воздуху
Домашние собаки стали заражаться коронавирусом
Домашние собаки стали заражаться коронавирусом
Названа правильная прическа во время пандемии
Названа правильная прическа во время пандемии
COVID-19 может вызвать психические отклонения
COVID-19 может вызвать психические отклонения
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Что делать, если прихватило поясницу
03:30
Что делать, если прихватило поясницу
Болезни и лекарства Народная медицина
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
08:50
Сколько платят донорам за плазму для лечения COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
05:49
Как не подцепить энцефалитного клеща в Москве
ЗОЖ
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
05:47
Зачем нужно массовое тестирование на COVID-19
Коронавирус Болезни и лекарства
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение