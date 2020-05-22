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Медики нашли новое осложнение от коронавируса 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Найдено новое осложнение от коронавируса
Фото: Wikipedia.org
Итальянские ученые выявили еще один орган, который поражает коронавирус. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
Согласно труду медиков из Италии, коронавирус может вызывать заболевания щитовидной железы. 18-летняя пациентка, переболевшая COVID-19 пожаловалась на боли, в итоге врачи выяснили, что она заболела подострым тиреоидитом — вирусным воспалением щитовидной железы. До того, как девушка переболела коронавирусом, она не жаловалась на заболевания этого органа, поэтому врачи решили, что болезнь связана с инфекцией.
Девушка заболела спустя 15 дней после того, как сдала анализ на наличие антител к коронавирусу. Пациентка легко перенесла болезнь, которой заразилась от отца. На протяжении недели ее мучали боли в области щитовидной железы и температура, спустя 40 дней функции органа нормализовались.
Исследование медиков подтвердило тот факт, что коронавирус может поражать не только легкие, поэтому ученые предупредили своих коллег о новом осложнении.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам назвали условие для возвращения к нормальной жизни.
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