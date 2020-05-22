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Росздравнадзор назвал правила проведения тестов на антитела 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Названы правила проведения тестов на антитела
Фото: РИА Новости
Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу не предназначены для использования на дому. Об этом сообщает Росздравнадзор.
В ведомстве сообщили, что тесты на антитела предназначены только для диагностики in vitro.
"Экспресс-тесты следует использовать для выявления антител IgG и IgM к COVID-19 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни скорость увеличения концентрации антител IgG или IgM к COVID-19 с помощью экспресс-тестов не определяются", — сообщили в Росздравнадзоре.
Кроме того, подобные экспресс-тесты нужно использовать только на третий день после проявления симптомов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, как живут врачи, которые ежедневно выходят на работу в стационары с коронавирусными больными.
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Коронавирус , Антитела к коронавирусу , Росздравнадзор
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