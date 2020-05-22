Названы правила проведения тестов на антитела

Экспресс-тесты на антитела к коронавирусу не предназначены для использования на дому. Об этом сообщает Росздравнадзор.

В ведомстве сообщили, что тесты на антитела предназначены только для диагностики in vitro.

"Экспресс-тесты следует использовать для выявления антител IgG и IgM к COVID-19 в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы. Ни количественное значение, ни скорость увеличения концентрации антител IgG или IgM к COVID-19 с помощью экспресс-тестов не определяются", — сообщили в Росздравнадзоре.

Кроме того, подобные экспресс-тесты нужно использовать только на третий день после проявления симптомов.