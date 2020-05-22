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Выяснилось, как живут в роскошных отелях Москвы, врачи, борющиеся с COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Российские отельеры рассказали о том, как живут врачи, задействованные в лечении коронавируса, в роскошных отелях Москвы. Об этом сообщают РИА Новости.
По данным агентства, на время пандемии COVID-19 медиков разместили в 40 престижных отелях столицы, в числе которых "Националь", Marriott Grand, «Marriott Москва Тверская», Hilton, Sheraton, Novotel Moscow City, Radisson Blu Olympiyskiy и Holiday Inn на Лесной улице и Сущевском валу. В номерах гостиниц проживает более семи тысяч врачей.
В пресс-службе группы компаний «Киевская площадь» рассказали, что в отель Radisson Slavyanskaya заселили порядка 400 медработников. Всех их обслуживают как гостей высшей категории: каждый живет в отдельном номере и обеспечен двухразовым питанием. Медики пользуются изолированным входом и специально выделенными лифтами.
Novotel Moscow City, в свою очередь, предоставил врачам 178 одноместных номеров. А в группе «Сафмар», предоставившей для размещения докторов восемь отелей, сообщили, что всего в них проживает более 1700 человек. Медики получают питание с бесконтактной доставкой в номер. Кроме того, им доступны уборка, стирка, химчистка и паркинг.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянка спасла врача с коронавирусом.
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Коронавирус , Видео , Radisson
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