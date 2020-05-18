Россиянка своей кровью спасла врача с коронавирусом

Россиянка с редкой группой крови Каролина Смалько сдала плазму и спасла врача с коронавирусом. Об этом пишет издание E1.ru.

Девушка живет в Екатеринбурге. Коронавирусом она заразилась, когда ездила по работе в Москву. Россиянка дважды сдала тест на COVID-19. Первый показал положительный результат.

Каролину Смалько положили в больницу 3 апреля, а выписали 13-го. После чего она еще две недели находилась на самоизоляции. Известно, что болезнь проходила у девушки в легкой форме. А к майским праздникам она полностью выздоровела.

Лечащий врач Смалько попросил ее сдать кровь для помощи другим больным. Группа крови россиянки — четвертая отрицательная — совпала с группой крови врача, у которой коронавирус протекал в тяжелой форме. Медик была подключена к ИВЛ. После первого переливания ей стало лучше.