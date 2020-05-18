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Ученые сообщили о передаче COVID-19 через разговор 

Диана Товсепова 4 часа назад
Заразиться коронавирусом можно в процессе разговора, при этом на вероятность его распространения повлияет громкость голоса собеседников. Об этом говорится в исследовании ученых из Национальных институтов здравоохранения США.
Специалисты выяснили, что в процессе речи в ротовой полости человека собираются капли жидкости. За минуту громкого разговора во рту может собраться около тысячи капель, содержащих вирусы. Все они могут попасть в окружающую среду. При этом ученые считают, что эти капли могут оставаться в воздухе 8-14 минут.
Такие данные исследователям удалось получить с помощью визуализации капель высокоточным лазером. Участники эксперимента повторяли одни и те же фразы, а эксперты после этого приборами начинали просвечивать пространство. Так, они пришли к выводу, что распространению вируса способствуют не только кашель и чихание, но и громкая речь.
Однако в исследовании говорится, что эксперименты проводились в условиях лаборатории, то есть климатические условия учтены не были. Ученые также отметили, что получили среднее значение, потому как некоторые больные формируют и выделяют из ротовой полости гораздо больше вирусных частичек (более 100 000 капель за минуту разговора).
Ранее "Рамблер" сообщал, как объясняется отсутствие иммунитета у некоторых переболевших COVID-19.
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Коронавирус , Видео
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