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Ученые объяснили отсутствие иммунитета к COVID-19 у переболевших 

Диана Товсепова 3 часа назад
Объяснено отсутствие иммунитета у перенесших COVID-19
Фото: depositphotos.com
Известно, что у части переболевших коронавирусной инфекцией не вырабатывается иммунитет. Оказалось, что 7-8% пациентов могут справиться с болезнью с помощью своих белков "атакующих" вирус — интерфероновому ответу организма. Но при этом антитела у человека не возникнут и, соответственно, иммунитет не выработается.
Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова в интервью "Ленте.ру".
"Недавно ученые из Китая опубликовали препринт [черновик] научной работы, — объяснила Баранова. — Сразу после выздоровления у людей померили наличие антител. Оказалось, что из 171 человека у 11 их вообще не было выявлено. То есть примерно 7-8 процентов избавились от вируса путем собственного интерферонового ответа".
По словам Барановой, это означает, что организм у них так и не выработал антитела.
При этом, как объяснила она, в исследовании китайских ученых участвовали и "легкие". и "тяжелые" пациенты с выраженными симптомами инфекции. Примерно у 14% ученые обнаружили высокий и "супервысокий" уровень антител, но у большинства титры антител были средними, а еще у 15-20% их оказалось совсем мало.
Ранее "Рамблер" сообщал о "первом и последнем" симптоме COVID-19.
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Коронавирус , Джордж Мейсон , Lenta.ru
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