Назван страшный «первый и последний» симптом COVID-19 

При коронавирусной инфекции происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови. Поэтому для молодых пациентов "первым и последним" симптомом COVID-19 может стать инсульт. Об этом рассказала Анча Баранова, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU.

По ее словам, госпитальная статистика США показала, что в текущем году количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями выросло в семь раз в сравнении с 2019 и 2018 годами.

"Мы уже знаем, что если происходит закупорка сосудов в головном мозге — это инсульт, если в сердце — инфаркт…

Важно знать, что гиперкоагуляция — часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов…