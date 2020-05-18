Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван страшный «первый и последний» симптом COVID-19 

Диана Товсепова 3 часа назад
При коронавирусной инфекции происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови. Поэтому для молодых пациентов "первым и последним" симптомом COVID-19 может стать инсульт. Об этом рассказала Анча Баранова, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU.
По ее словам, госпитальная статистика США показала, что в текущем году количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями выросло в семь раз в сравнении с 2019 и 2018 годами.
"Мы уже знаем, что если происходит закупорка сосудов в головном мозге — это инсульт, если в сердце — инфаркт…
Важно знать, что гиперкоагуляция — часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов…
То есть у молодых людей инсульт может стать первым и последним симптом ковида. ", — сказала она.
Ранее "Рамблер" сообщал, о последствиях бессимптомного течения коронавируса.
Комментарии 14
Коронавирус , Видео , Джордж Мейсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему с утра нельзя пить воду, оставленную на ночь
Почему с утра нельзя пить воду, оставленную на ночь
Названы напитки, которые спасут легкие от COVID-19
Названы напитки, которые спасут легкие от COVID-19
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Названы регионы с самой высокой смертностью больных
Названы регионы с самой высокой смертностью больных
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
В России выявлены новые случаи коронавируса
00:17
В России выявлены новые случаи коронавируса
Коронавирус
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
00:57
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение