Ученые заявили об успешном испытании вакцины

Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе векторную вакцину от COVID-19 и сообщили об успешном испытании. Об этом рассказал директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург , передает "Интерфакс".

По словам эксперта, негативных и побочных эффектов после применения вакцины не выявили. Гинцбург отметил, что разработчики "не столько на себе испытали, сколько себя защитили", чтобы продолжать работать в условиях пандемии.

В данный момент вакцина официально находится на доклинических испытаниях и проверяется на приматах, поэтому ученые ввели ее самостоятельно. Испытания на добровольцах стартуют после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава на клинические исследования.

Исследователи получили векторную вакцину методом генной инженерии. Академик объяснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет ген коронавируса в клетки, после чего в них запускается синтез белков оболочки коронавируса. Так иммунная система "знакомится" с потенциальным врагом.