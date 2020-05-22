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Ученые заявили об успешном испытании вакцины против COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые заявили об успешном испытании вакцины
Фото: depositphotos.com
Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе векторную вакцину от COVID-19 и сообщили об успешном испытании. Об этом рассказал директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург, передает "Интерфакс".
По словам эксперта, негативных и побочных эффектов после применения вакцины не выявили. Гинцбург отметил, что разработчики "не столько на себе испытали, сколько себя защитили", чтобы продолжать работать в условиях пандемии.
В данный момент вакцина официально находится на доклинических испытаниях и проверяется на приматах, поэтому ученые ввели ее самостоятельно. Испытания на добровольцах стартуют после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава на клинические исследования.
Исследователи получили векторную вакцину методом генной инженерии. Академик объяснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет ген коронавируса в клетки, после чего в них запускается синтез белков оболочки коронавируса. Так иммунная система "знакомится" с потенциальным врагом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Минздраве назвали сроки появления вакцины против COVID-19.
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Коронавирус , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , РАН , Интерфакс
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