Ученые заявили об успешном испытании вакцины

Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи проверили на себе векторную вакцину от COVID-19 и сообщили об успешном испытании. Об этом рассказал директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург, передает "Интерфакс".
По словам эксперта, негативных и побочных эффектов после применения вакцины не выявили. Гинцбург отметил, что разработчики "не столько на себе испытали, сколько себя защитили", чтобы продолжать работать в условиях пандемии.
В данный момент вакцина официально находится на доклинических испытаниях и проверяется на приматах, поэтому ученые ввели ее самостоятельно. Испытания на добровольцах стартуют после появления данных тестов на приматах и разрешения Минздрава на клинические исследования.
Исследователи получили векторную вакцину методом генной инженерии. Академик объяснил, что речь идет о вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет ген коронавируса в клетки, после чего в них запускается синтез белков оболочки коронавируса. Так иммунная система "знакомится" с потенциальным врагом.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Минздраве назвали сроки появления вакцины против COVID-19.