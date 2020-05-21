Названы сроки появления вакцины от COVID-19

По словам Михаила Мурашко, доклинические испытания вакцины идут по графику. Их первые результаты могут появиться уже в конце июля. После этого вакцина будет доступна для более широкого применения.

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания», — заявил глава Минздрава.