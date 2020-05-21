Названы сроки появления вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса для широкого применения. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Михаила Мурашко, доклинические испытания вакцины идут по графику. Их первые результаты могут появиться уже в конце июля. После этого вакцина будет доступна для более широкого применения.
«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания», — заявил глава Минздрава.
Вчера заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса.
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