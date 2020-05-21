Опубликована статистика по новым случаям COVID-19

Все новости на карте

Стало известно число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Статистику публикует Оперативный штаб.

В России выявлено 8849 новых случаев коронавируса. В 42% случаев пациенты не имели никаких клинических проявлений заболевания. Зафиксировано 127 летальных исходов, а полностью излечились 7289 пациентов.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, статистика по ним распределилась следующим образом:

Москва — 2913

Московская область — 892

Санкт-Петербург — 408

Красноярский край — 376

Нижегородская область — 204

Свердловская область — 174

Ростовская область — 142

Ярославская область — 133

Калужская область — 121

Брянская область — 117

Республика Дагестан — 103

Рязанская область — 96

Краснодарский край — 91

Тульская область — 89

Республика Башкортостан — 89

Тамбовская область — 84

Челябинская область — 84

Пензенская область — 83

Волгоградская область — 82

Курская область — 81

Чувашская Республика — 78

Новосибирская область — 76

Самарская область — 74

Республика Северная Осетия — 73

Белгородская область — 71

Республика Татарстан — 71

Ульяновская область — 70

Ставропольский край — 69

Кабардино-Балкарская Республика — 68

Мурманская область — 67

Саратовская область — 67

Ямало-Ненецкий АО — 64

Хабаровский край — 64

Липецкая область — 62

Смоленская область — 61

Ленинградская область — 61

Ханты-Мансийский АО — 59

Владимирская область — 57

Алтайский край — 57

Ивановская область — 55

Орловская область — 49

Приморский край — 49

Астраханская область — 48

Пермский край — 48

Омская область — 47

Оренбургская область — 45

Республика Тыва — 44

Республика Ингушетия — 43

Воронежская область — 41

Архангельская область — 41

Тверская область — 39

Республика Марий Эл — 38

Республика Саха (Якутия) — 37

Республика Адыгея — 36

Республика Мордовия — 35

Калининградская область — 34

Иркутская область — 34

Псковская область — 33

Новгородская область — 32

Республика Калмыкия — 32

Забайкальский край — 31

Республика Хакасия — 29

Кировская область — 27

Республика Бурятия — 27

Вологодская область — 26

Кемеровская область — 23

Чеченская Республика — 21

Томская область — 20

Республика Карелия — 19

Камчатский край — 18

Курганская область — 17

Амурская область — 17

Еврейская АО — 15

Республика Коми — 13

Карачаево-Черкесская Республика — 12

Костромская область — 11

Тюменская область — 11

Республика Алтай — 6

Удмуртская Республика — 5

Магаданская область — 5

Сахалинская область — 2

Ненецкий АО — 1

Республика Крым — 1

Севастополь — 1

На сегодняшний день в России выявлено 317554 случая коронавируса. Зафиксировано 3099 летальных случаев. Полностью выздоровели 92681 человек.