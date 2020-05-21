Мясников поставил точку в споре о ношении масок

Врач Александр Мясников поставил точку в споре о правильном способе носить медицинскую маску. В своем новом видео на канале YouTube о высказал свое мнение на эту тему.

Доктор заявил, что заявления о том, будто стороны одноразовой маски предназначены для разных целей, являются чушью. Он пояснил, что сейчас новой мыслью "от теоретиков заговора" является утверждение, будто если человек болен, то ему нужно носить маску белой стороной к лицу, а если он хочет защититься от вирусов, то, напротив, наружу.

"Конечно, это бред",

— подытожил специалист и добавил, что маску можно надевать любой стороной. Главное, чтобы ребро с фиксатором прилегало к носу достаточно плотно.