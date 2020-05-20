Ученые создали супермаску, убивающую COVID-19 

Ученые из США создали маску, которая ликвидирует вирусы при контакте с ними.

Исследователи Индианского университета представили маску, созданную из ткани, которая при намокании генерирует небольшое электрическое напряжение. Ученые подчеркнули, что многие вирусы прикрепляются к органам человека при помощи электростатического взаимодействия, для успешного проникновения в организм их структура должна оставаться стабильной. Однако при контакте с маской нового типа эта структура разрушается, благодаря чему инородные элементы уничтожаются.

Согласно ранним исследованиям ученых, такая маска может быть изготовлена из полиэфирной ткани. На данный материал необходимо нанести точки из серебра и цинка, которые могут вырабатывать электричество при попадании влаги.

По словам представителей команды Индианского университета, при контакте с супермаской способность вируса к заражению организма устраняется за одну минуту.

В данный момент исследователи ожидают разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) на производство масок нового типа для борьбы с коронавирусом.