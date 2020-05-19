Комаровский объяснил, почему вредно носить маски 

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Телеведущий и детский терапевт Евгений Комаровский рассказал о вреде постоянного ношения маски. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Доктор пояснил, что легкие участвуют в процессе терморегуляции человеческого организма. Например, вдыхаемый воздух может быть температурой в 20 градусов, а выдыхаемый становится температурой в 36 градусов.

Он отметил, что из-за ношения маски, человек будет чувствовать дискомфорт, а в его организме будет задерживаться теплый воздух.

"То есть человек в маске, который находится в теплом помещении, намного более интенсивно будет потеть и испытывать дискомфорт", — рассказал врач.

Комаровский также отметил вред того, что сотрудники общественного питания носят маски и перчатки.