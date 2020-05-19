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Комаровский объяснил, почему вредно носить маски 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Комаровский объяснил, почему вредно носить маски
Фото: Кадр из видео
Телеведущий и детский терапевт Евгений Комаровский рассказал о вреде постоянного ношения маски. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
Доктор пояснил, что легкие участвуют в процессе терморегуляции человеческого организма. Например, вдыхаемый воздух может быть температурой в 20 градусов, а выдыхаемый становится температурой в 36 градусов.
Он отметил, что из-за ношения маски, человек будет чувствовать дискомфорт, а в его организме будет задерживаться теплый воздух.
"То есть человек в маске, который находится в теплом помещении, намного более интенсивно будет потеть и испытывать дискомфорт", — рассказал врач.
Комаровский также отметил вред того, что сотрудники общественного питания носят маски и перчатки.
"Он потный, у него все время все потеет, он все время руками поправляет маску в соплях, а потом что он делает? Берет и накладывает вам чизбургер?", — привел пример доктор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван будущий очаг пандемии коронавируса.
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Комментарии 7
Коронавирус , Евгений Комаровский
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