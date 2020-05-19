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Назван новый очаг пандемии коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Назван новый очаг пандемии коронавируса
Фото: globallookpress.com
Пока в Европе ситуация с коронавирусом стабилизируется и сходит на "нет", в других регионах цифры выглядят тревожными. Об этом сообщает Der Spiegel.
Руководитель бразильского подразделения "Врачей без границ" Ана де Лемос рассказала, что в латиноамериканских странах фиксируют рекорды по заболевшим и умершим от коронавируса. Новым очагом пандемии может стать именно Латинская Америка.
Сообщается, что в некоторых городах распространение можно сопоставить с тем, что было в США и Европе.
"В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже", — сообщается в СМИ.
В одном из городов Бразилии под названием Манаус смертность увеличилась в три раза. Похожая ситуация наблюдалась в Париже и Мадриде. В эквадорском годе Гуаякиль умирает в пять раз больше людей.
Der Spiegel сослалось на врача из Сан-Паулу, который рассказал о том, что смертность в Бразилии может достигнуть ста тысяч человек.
"Губернаторы большинства штатов хотя и критиковали Болсонару, но и сами не вводили карантин повсеместно. Вместо этого он был введен только в отдельных городах: власти переложили этого решение на мэров. Болсонару настаивает на смягчении действующих мер, поскольку экономический ущерб кажется ему более серьезной угрозой", — сообщается в тексте статьи.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в летучих мышах была найдена "вселенная коронавируса".
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Коронавирус , Spiegel
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