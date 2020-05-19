Назван новый очаг пандемии коронавируса 

Пока в Европе ситуация с коронавирусом стабилизируется и сходит на "нет", в других регионах цифры выглядят тревожными. Об этом сообщает Der Spiegel.

Руководитель бразильского подразделения "Врачей без границ" Ана де Лемос рассказала, что в латиноамериканских странах фиксируют рекорды по заболевшим и умершим от коронавируса. Новым очагом пандемии может стать именно Латинская Америка.

Сообщается, что в некоторых городах распространение можно сопоставить с тем, что было в США и Европе.

"В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже", — сообщается в СМИ.

В одном из городов Бразилии под названием Манаус смертность увеличилась в три раза. Похожая ситуация наблюдалась в Париже и Мадриде. В эквадорском годе Гуаякиль умирает в пять раз больше людей.

Der Spiegel сослалось на врача из Сан-Паулу, который рассказал о том, что смертность в Бразилии может достигнуть ста тысяч человек.