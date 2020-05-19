В летучих мышах найдена «вселенная коронавирусов» 

Сотрудники Уханьского института вирусологии изучили биологические данные летучих мышей и поделились своими выводами. О результатах их работы рассказали авторы подкаста The Big Picture Science podcast.

Ученая Ши Чжэнли смогла выделить примерно 1,5 тысячи различных коронавирусов из 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных, собранных специалистами института. Часть этих вирусов сможет спровоцировать развитие новых эпидемий. Сейчас все полученные виды из этой "вселенной коронавирусов" заморожены и хранятся в институте.

В подкасте также отметили, что у сельских жителей на юге Китая есть антитела к некоторым типам этих коронавирусов. По словам ученых, источником заражения можно считать не Ухань, а сельские районы, где расположены пещеры, заселенные летучими мышами. Специалисты назвали ситуацию "бомбой замедленного действия".