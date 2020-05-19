Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В летучих мышах найдена «вселенная коронавирусов» 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
В летучих мышах найдена «вселенная коронавирусов»
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Уханьского института вирусологии изучили биологические данные летучих мышей и поделились своими выводами. О результатах их работы рассказали авторы подкаста The Big Picture Science podcast.
Ученая Ши Чжэнли смогла выделить примерно 1,5 тысячи различных коронавирусов из 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных, собранных специалистами института. Часть этих вирусов сможет спровоцировать развитие новых эпидемий. Сейчас все полученные виды из этой "вселенной коронавирусов" заморожены и хранятся в институте.
В подкасте также отметили, что у сельских жителей на юге Китая есть антитела к некоторым типам этих коронавирусов. По словам ученых, источником заражения можно считать не Ухань, а сельские районы, где расположены пещеры, заселенные летучими мышами. Специалисты назвали ситуацию "бомбой замедленного действия".
Ранее "Рамблер" писал о том, что спрогнозирован срок окончания эпидемии в России.
Видео дня. Как домашняя плесень убивает здоровье
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19
Описан сценарий «тихого» распространения COVID-19
Обнародована статистика по новым случаям COVID-19
Обнародована статистика по новым случаям COVID-19
Когда должно насторожить появление синяков
Когда должно насторожить появление синяков
Названо уникальное свойство коронавируса
Названо уникальное свойство коронавируса
Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус
Медсестре пришлось лгать ради теста на коронавирус
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
00:15
Назван способ избежать тяжелой формы COVID-19
Коронавирус
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение