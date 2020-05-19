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Спрогнозирован срок окончания пандемии в России 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, когда можно ожидать окончание пандемии коронавируса. Своим прогнозом она поделилась в интервью "Парламентской газете".
По мнению эксперта, об окончании пандемии коронавируса в России и в мире можно будет говорить, когда исчезнут активные случаи заболевания и перестанет расти кривая общего количества зараженных.
Нурбубу Молдогазиева отметила, что в Европе только в Германии и Франции снижается кривая активных случаев, а кривая, отражающая общее количество заболевших, выходит на плато. По словам специалиста, эпидемия закончится спустя три-четыре недели после того, как будет зарегистрирован последний случай заражения.
По прогнозу Нурбубу Молдогазиевой, в России эпидемия может завершиться в августе, если границы по-прежнему будут закрыты и не возникнут новые вспышки заболевания.
Ранее "Рамблер" писал о том, что найден ускоряющий излечение от COVID-19 препарат.
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Коронавирус , Видео , Парламентская газета
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