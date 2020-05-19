Спрогнозирован срок окончания пандемии в России 

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала, когда можно ожидать окончание пандемии коронавируса. Своим прогнозом она поделилась в интервью "Парламентской газете".

По мнению эксперта, об окончании пандемии коронавируса в России и в мире можно будет говорить, когда исчезнут активные случаи заболевания и перестанет расти кривая общего количества зараженных.

Нурбубу Молдогазиева отметила, что в Европе только в Германии и Франции снижается кривая активных случаев, а кривая, отражающая общее количество заболевших, выходит на плато. По словам специалиста, эпидемия закончится спустя три-четыре недели после того, как будет зарегистрирован последний случай заражения.

По прогнозу Нурбубу Молдогазиевой, в России эпидемия может завершиться в августе, если границы по-прежнему будут закрыты и не возникнут новые вспышки заболевания.