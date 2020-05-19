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Найден ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Найден ускоряющий излечение от COVID-19 препарат
Фото: depositphotos.com
Международная группа ученых представила препарат, который может ускорить выздоровление от коронавируса. Результаты исследования опубликованы в издании Frontiers in Immunology.
По данным специалистов, интерферон может существенно повлиять на скорость излечения пациентов. Ученые наблюдали за лечением 77 взрослых пациентов, которые находились в одной из клиник китайского Уханя с 16 января по 20 февраля. Им назначили интерферон-α2b или арбидол. Пациентам давали или 5 миллиграммов интерферона-α2b в сутки, или 200 миллиграммов арбидола три раза в день, или комбинацию из интерферона-α2b и арбидола.
По результатам выяснилось, что интерферон-α2b, применяемый с арбидолом или без, позволял ускорить излечение пациентов примерно на семь дней. Медики отметили, что с использованием интерферона-α2b снижалось число частиц вируса в верхних дыхательных путях.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван страшный "первый и последний" симптом COVID-19.
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Коронавирус
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