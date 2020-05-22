Больных с COVID-19 предостерегли от приема аспирина

Заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина предостергла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина.
"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин",
— подчеркнула специалист.
Врач отметила, что у тяжелобольных пациентов с COVID-19 нередко наблюдаются неврологические симптомы: головокружение и головная боль.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что найден ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат.