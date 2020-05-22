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Пациентов с COVID-19 предостерегли от приема аспирина и анальгина 

Мира Маркина 4 часа назад
Больных с COVID-19 предостерегли от приема аспирина
Фото: РИА Новости
Заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ "Поликлиника №4" управделами президента РФ, врач-невролог Ирина Вереютина предостергла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина.
"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин",
— подчеркнула специалист.
Врач отметила, что у тяжелобольных пациентов с COVID-19 нередко наблюдаются неврологические симптомы: головокружение и головная боль.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что найден ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат.
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