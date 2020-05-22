Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости определила очередность вакцинации россиян от COVID-19.

Первыми вакцину получат наиболее уязвимые к коронавирусу группы населения в случае, если не будет возможности сделать сразу много доз вакцины. По словам Поповой, большое количество вакцины сложно выработать сразу:

«Если будет такая возможность [производить много вакцин], а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации».

21 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко озвучил сроки появления вакцины от COVID-19 для широкого применения. Так, первые результаты разработки вакцины могут появиться уже в конце июля: