Вакцину от COVID-19 могут создать в России к осени

В России экспериментальную вакцину от коронавируса могут создать к осени 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин , вакцина будет предназначена для врачей и наиболее уязвимых групп населения.

"С вакцинами в России ситуация неплохая — наши разработки и векторные платформы для тестирования находятся на самом высоком мировом уровне. Насколько я знаю, мы не отстаем от западных партнеров, и я думаю, что к осени у нас появится препарат, который сможет, как минимум, защитить наиболее уязвимые группы риска, в том числе медиков и людей, работающих на критически значимых объектах инфраструктуры", — заявил Владимир Гущин.

Специалист добавил, что на данный момент проводят испытания двух противовирусных препаратов — ремдесивира и фавипиравира. Они предназначены для лечения гриппа, лихорадки Эбола и гепатита С.