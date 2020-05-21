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Вакцину от коронавируса могут создать в России к осени 

Анастасия Иванова 1 час назад
Вакцину от COVID-19 могут создать в России к осени
Фото: depositphotos.com
В России экспериментальную вакцину от коронавируса могут создать к осени 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказал руководитель лаборатории НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, вакцина будет предназначена для врачей и наиболее уязвимых групп населения.
"С вакцинами в России ситуация неплохая — наши разработки и векторные платформы для тестирования находятся на самом высоком мировом уровне. Насколько я знаю, мы не отстаем от западных партнеров, и я думаю, что к осени у нас появится препарат, который сможет, как минимум, защитить наиболее уязвимые группы риска, в том числе медиков и людей, работающих на критически значимых объектах инфраструктуры", — заявил Владимир Гущин.
Специалист добавил, что на данный момент проводят испытания двух противовирусных препаратов — ремдесивира и фавипиравира. Они предназначены для лечения гриппа, лихорадки Эбола и гепатита С.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названо потенциальное число переболевших COVID-19 в РФ.
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Коронавирус , Владимир Гущин
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