Врач Александр Мясников назвал потенциальное число переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Как считает доктор, заражению подверглись уже порядка семи миллионов жителей России. Он отметил, что такой вывод можно сделать на основе научных исследований специалистов из США и Франции. Именно в этих странах было начато тестирование на коронавирус не только тех, кто находится в группе риска.

"Тут решили в научных целых, взяли две тысячи человек в Калифорнии подряд и посмотреть — сколько, оказалось — 4,5%. В другом месте… опять взяли несколько тысяч человек оттестировали — еще 5%",

— пояснил Мясников в эфире программы "Соловьев LIVE"

Он уточнил, что на основе такой выборки можно сделать вывод, что 5% населения переболело коронавирусом.

"Если предположить, что у нас тоже 5% — это семь миллионов человек в России",

— заключил он.