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Мясников объяснил «русское чудо» во время пандемии коронавируса 

Мира Маркина 4 часа назад
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", объяснил "русское чудо" в период пандемии COVID-19. Свое мнение он высказал в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.
Медик не смог объяснить причину низкой смертности от COVID-19 в России, но напомним о своем высказывании о "русском чуде". По словам специалиста, данный феномен характерен не только для России, но и для других стран бывшего СССР:
«Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации».
Врач также выдвинул предположение о том, что одной из причин "русского чуда" может быть большое число стационаров и их рассредоточенность, благодаря чему удается избежать внутрибольничных заражений. Вдобавок к этому в России меньше домов престарелых, чем в Италии. Но вместе с тем даже все эти причины не могут объяснить десятикратную разницу в смертности в России и в Европе.
Мясников отверг предположения о неточности статистики, заявив, что в России строго относятся к "играм" с данными по смертности.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал возможное число переболевших коронавирусом россиян.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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