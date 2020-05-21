Названы последствия тяжелой формы COVID-19 

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о последствиях, с которыми столкнутся пациенты, перенесшие тяжелую форму коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Михаила Мурашко, такие пациенты столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких. Им нужно будет проходить реабилитацию и выполнять специальный комплекс мероприятий.
Глава Минздрава рассказал, что объем работы по восстановлению функций органа зависит от компесаторных возможностей организма и того, как сильно поражена легочная ткань.
Он отметил, что коронавирус оставляет «определенный отпечаток» и сокращает жизненную емкость легких.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Минздраве назвали сроки появления вакцины от COVID-19.