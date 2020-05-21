Названы последствия тяжелой формы COVID-19 

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о последствиях, с которыми столкнутся пациенты, перенесшие тяжелую форму коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Михаила Мурашко, такие пациенты столкнутся с необходимостью восстанавливать работу легких. Им нужно будет проходить реабилитацию и выполнять специальный комплекс мероприятий.

Глава Минздрава рассказал, что объем работы по восстановлению функций органа зависит от компесаторных возможностей организма и того, как сильно поражена легочная ткань.

Он отметил, что коронавирус оставляет «определенный отпечаток» и сокращает жизненную емкость легких.