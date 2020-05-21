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Малышева назвала простое средство для профилактики COVID-19 

Анастасия Иванова 1 час назад
Малышева назвала средство для профилактики COVID-19
Фото: globallookpress.com
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о простом средстве для профилактики коронавируса. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Медик поделилась результатами исследований, согласно которым у тяжелых пациентов с COVID-19 наблюдается сильный дефицит витамина D.
«Нет витамина D — нет клеточного иммунитета…Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией», — рассказала Малышева.
Врач отметила, что нехватку витамина D можно определить, сдав анализы. Норма составляет 30-75 нг/мл.
«Если концентрация витамина D находится на нижней границе нормы или ниже ее, нужно его дополнительно принимать. Дозу назначит врач», — добавила телеведущая.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева объяснила, как правильно носить перчатки.
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Коронавирус , Елена Малышева
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