Малышева назвала средство для профилактики COVID-19

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о простом средстве для профилактики коронавируса. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Медик поделилась результатами исследований, согласно которым у тяжелых пациентов с COVID-19 наблюдается сильный дефицит витамина D.
«Нет витамина D — нет клеточного иммунитета…Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией», — рассказала Малышева.
Врач отметила, что нехватку витамина D можно определить, сдав анализы. Норма составляет 30-75 нг/мл.
«Если концентрация витамина D находится на нижней границе нормы или ниже ее, нужно его дополнительно принимать. Дозу назначит врач», — добавила телеведущая.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева объяснила, как правильно носить перчатки.