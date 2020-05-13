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Малышева объяснила, как правильно носить перчатки 

Мира Маркина 3 часа назад
Малышева объяснила, как правильно носить перчатки
Фото: depositphotos.com
Врач и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram объяснила, как правильно носить перчатки, чтобы защититься от коронавируса.
Перед надеванием перчаток и после их снятия необходимо вымыть руки. При этом касаться лица, волос и открытых участков кожи нельзя даже в перчатках.
Снимать средство защиты Малышева советует, выворачивая его загрязненной стороной внутрь, — так, чтобы не касаться кожи внешней стороной перчаток. Для этого следует оттянуть перчатку на запястье большим пальцем другой руки.
Снятую перчатку можно держать только за ее внутреннюю сторону. Помимо этого, Малышева настоятельно рекомендовала не использовать перчатки повторно и утилизировать их сразу же после снятия.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом.
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Коронавирус , Елена Малышева
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