Названа доля детей с COVID-19 в России

Все новости на карте

По словам Анны Поповой, среди заразившихся COVID-19 доля детей составляет не более семи процентов.

Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала, что на протяжении последних десяти дней в России наблюдается ежедневное снижение новых случаев коронавируса. По ее мнению, это очень позитивный показатель.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса в 85 регионах.