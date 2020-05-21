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Названа доля детей, заразившихся COVID-19 в России 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названа доля детей с COVID-19 в России
Фото: depositphotos.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о доле детей в России, которые заразились коронавирусом. Об этом она заявила в ходе онлайн-совещания с Владимиром Путиным.
По словам Анны Поповой, среди заразившихся COVID-19 доля детей составляет не более семи процентов.
Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала, что на протяжении последних десяти дней в России наблюдается ежедневное снижение новых случаев коронавируса. По ее мнению, это очень позитивный показатель.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 317 554 случая коронавируса в 85 регионах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вакцину от COVID-19 могут создать в РФ к осени.
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Коронавирус , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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