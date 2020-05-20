Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19

Член-корреспондент Российской академии наук, эпидемиолог Александр Горелов раскрыл детали снятия ограничений в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эпидемиолога, данный процесс будет отличаться о того, как снимают ограничения в других странах.
«Отличительная особенность России — три ключевые точки: оценка коэффициента распространения инфекции за каждые 8 дней (на западе — 14), коечный фонд и свободное тестирование населения на наличие коронавируса», — рассказал Александр Горелов.
Специалист отметил, что на первом этапе послабления мер будут ограничения по площади для учреждений, оказывающих услуги населению: она должна быть не меньше 400 квадратных метров.
«Заражение чаще происходит в закрытых и плохо вентилируемых помещениях, на свежем воздухе заболевание передается намного реже», — заявил эпидемиолог.
Для перехода на следующий этап необходимо строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены.
Екатерина Соколова, руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований, рассказала, что пока ни в одной стране не отказались от всех ограничений в связи с коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ВОЗ заявила о рекордном числе новых случаев COVID-19.