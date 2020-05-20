Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19

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По словам эпидемиолога, данный процесс будет отличаться о того, как снимают ограничения в других странах.

«Отличительная особенность России — три ключевые точки: оценка коэффициента распространения инфекции за каждые 8 дней (на западе — 14), коечный фонд и свободное тестирование населения на наличие коронавируса», — рассказал Александр Горелов.

Специалист отметил, что на первом этапе послабления мер будут ограничения по площади для учреждений, оказывающих услуги населению: она должна быть не меньше 400 квадратных метров.

«Заражение чаще происходит в закрытых и плохо вентилируемых помещениях, на свежем воздухе заболевание передается намного реже», — заявил эпидемиолог.

Для перехода на следующий этап необходимо строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены.