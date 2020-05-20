Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ВОЗ заявили о рекордном числе новых случаев COVID-19 в мире 

Анастасия Иванова 2 часа назад
ВОЗ заявила о рекордном числе новых случаев COVID-19
Фото: globallookpress.com
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что за последние сутки в мире было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса — 106 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.
"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", — заявил гендиректор ВОЗ на брифинге в Женеве.
Он отметил, что в организации обеспокоены ростом новых случаев COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения. Особое внимание уделяется поставке туда медицинских изделий для медиков и пациентов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые предложили лучший способ победить пандемию.
Видео дня. Почему болит желудок
Коронавирус , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
Россиянка своей кровью спасла врача с коронавирусом
Россиянка своей кровью спасла врача с коронавирусом
Названы новые официальные симптомы коронавируса
Названы новые официальные симптомы коронавируса
Объявлены новые официальные симптомы COVID-19
Объявлены новые официальные симптомы COVID-19
Назван процент людей с антителами к COVID-19
Назван процент людей с антителами к COVID-19
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Как неправильный прикус портит осанку
05:59
Как неправильный прикус портит осанку
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
06:11
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Коронавирус Болезни и лекарства
Что делать, если на карантине настиг дерматит
06:15
Что делать, если на карантине настиг дерматит
Болезни и лекарства
Почему болит желудок
06:03
Почему болит желудок
Болезни и лекарства ЗОЖ
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
02:12
Раскрыты детали снятия ограничений из-за COVID-19
Коронавирус
Как домашняя плесень гробит здоровье
05:56
Как домашняя плесень гробит здоровье
ЗОЖ
Названа группа крови большинства зараженных COVID
00:23
Названа группа крови большинства зараженных COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение