ВОЗ заявила о рекордном числе новых случаев COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что за последние сутки в мире было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса — 106 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", — заявил гендиректор ВОЗ на брифинге в Женеве.

Он отметил, что в организации обеспокоены ростом новых случаев COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода населения. Особое внимание уделяется поставке туда медицинских изделий для медиков и пациентов.