Все новости на карте

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему произнес фразу «кому положено умереть — помрут». Об этом он медик написал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, его слова были вырваны из контекста, поэтому их смысл исказился.

"Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, об их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус", — объяснил врач.

Доктор Мясников рассказал, что COVID-19 не должен вызывать у людей чрезмерную панику.

"Не надо дергаться и тратить силы и разрушать свою психику паникой («не надо ничего делать»), что мы все смертны по факту своего существования, что «все, кому положено (Богом) умереть— умрут» — да, от КОВИДа умирают, только на порядки меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний. Поэтому факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей-увы-скоротечной жизни и надо просто жить, радоваться этой жизни, а не омрачать ее тревожными настроениями и сокращать ее паникой", — написал Мясников.

Он добавил, что те, кто слушал его, поняли все правильно.

"Те, кто хочет заткнуть мне рот постоянной дискредитацией и передёргиванием моих слов этого все-равно не добьются— у меня большой запас прочности!".

Напомним, что фразу, которая вызвала негативную реакцию в Сети, Мясников произнес в выпуске YouTube-шоу «Спасибо, доктор!» от 19 мая.