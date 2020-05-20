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Мясников объяснил фразу «кому положено умереть — помрут» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему произнес фразу «кому положено умереть — помрут». Об этом он медик написал в своем Telegram-канале.
По словам Мясникова, его слова были вырваны из контекста, поэтому их смысл исказился.
"Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, об их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус", — объяснил врач.
Доктор Мясников рассказал, что COVID-19 не должен вызывать у людей чрезмерную панику.
"Не надо дергаться и тратить силы и разрушать свою психику паникой («не надо ничего делать»), что мы все смертны по факту своего существования, что «все, кому положено (Богом) умереть— умрут» — да, от КОВИДа умирают, только на порядки меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний. Поэтому факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей-увы-скоротечной жизни и надо просто жить, радоваться этой жизни, а не омрачать ее тревожными настроениями и сокращать ее паникой", — написал Мясников.
Он добавил, что те, кто слушал его, поняли все правильно.
"Те, кто хочет заткнуть мне рот постоянной дискредитацией и передёргиванием моих слов этого все-равно не добьются— у меня большой запас прочности!".
Напомним, что фразу, которая вызвала негативную реакцию в Сети, Мясников произнес в выпуске YouTube-шоу «Спасибо, доктор!» от 19 мая.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Онищенко оценил фразу "положено умереть — помрут".
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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