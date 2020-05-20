Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил фразу врача Александра Мясникова . Не так давно, говоря о жертвах коронавируса, известный доктор заявил: "Кому положено умереть — помрут".

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Онищенко предостерег медиков от подобных высказываний:

«Такой призыв, безусловно, не может быть поддержан. Такие заявления делать не надо, тем более человеку, который врач и спикер оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем лежит дополнительная ответственность».

По мнению Онищенко слова Мясникова «слишком категоричны и неверны».

В подтверждение своих слов о недопустимости подобных заявлений, Онищенко привел статистику, согласно которой пандемия COVID-19 в Испании привела к тому, что около 30% населения близки к психологическому срыву.