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Онищенко оценил фразу Мясникова о коронавирусе «положено умереть — помрут» 

Мира Маркина 2 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил фразу врача Александра Мясникова. Не так давно, говоря о жертвах коронавируса, известный доктор заявил: "Кому положено умереть — помрут".
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Онищенко предостерег медиков от подобных высказываний:
«Такой призыв, безусловно, не может быть поддержан. Такие заявления делать не надо, тем более человеку, который врач и спикер оперштаба по борьбе с коронавирусом. На нем лежит дополнительная ответственность».
По мнению Онищенко слова Мясникова «слишком категоричны и неверны».
В подтверждение своих слов о недопустимости подобных заявлений, Онищенко привел статистику, согласно которой пандемия COVID-19 в Испании привела к тому, что около 30% населения близки к психологическому срыву.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал опасные симптомы сердечников.
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Коронавирус , Видео , Геннадий Онищенко , Александр Мясников , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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