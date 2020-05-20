Эксперт назвала новую опасность прогулок в парках 

Эксперт озвучила новую опасность прогулок на природе.

В беседе с радио Sputnik доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина напомнила, что в мае в лесах и парках начался сезон клещей.

Членистоногие живут в лесной подстилке и траве, а это значит, что даже с короткой прогулки можно принести домой клеща. Своей жертвой он может выбрать как человека, так и собаку.

"Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию — напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут".

Однако есть несложные меры предосторожности, которые помогут минимизировать риск встречи с клещами: