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Эксперт назвала новую опасность прогулок в парках 

Мира Маркина 3 часа назад
Эксперт озвучила новую опасность прогулок на природе.
В беседе с радио Sputnik доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина напомнила, что в мае в лесах и парках начался сезон клещей.
Членистоногие живут в лесной подстилке и траве, а это значит, что даже с короткой прогулки можно принести домой клеща. Своей жертвой он может выбрать как человека, так и собаку.
"Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию — напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут".
Однако есть несложные меры предосторожности, которые помогут минимизировать риск встречи с клещами:
"Первое правило, надо быть правильно одетым. Брюки должны быть длинными, низ брюк заправлен в носки с плотными резинками или в сапоги. Куртка или рубаха должна быть в брюках а не наоборот. Самое эффективное средство защиты — это аэрозоли, с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репелленты, но это менее эффективное средство. Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт рассказала, как защититься от клещей.
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Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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