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Изобретен инструмент для прогнозирования тяжелой формы COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Китайские ученые изобрели онлайн-калькулятор, способный предсказывать вероятность тяжелого развития COVID-19 у пациентов. Об этом сообщают "Известия".
Воспользоваться калькулятором может любой желающий. По мнению российских специалистов, инструмент будет полезен пользователям, медикам и исследователям. Например, калькулятор можно использовать, решая, как распределить пациентов внутри клиники.
При этом эксперты отмечают, что инструмент не прошел всех испытаний, поэтому он не является средством точной диагностики. Он лишь может помочь принять врачам решение. И специалисты, и обычные пользователи должны использовать разработку с осторожностью, поскольку новые клинические данные о коронавирусе по-прежнему продолжают поступать.
COVID-GRAM был разработан на базе 1590 историй болезни пациентов и 72 возможных факторов критического течения заболевания, вызываемого коронавирусом. Данные исследования эффективно обобщают клинический опыт, благодаря чему большие массивы данных превращаются в понятные специалистам критерии для практического применения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в летучих мышах найдена "вселенная коронавирусов".
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Коронавирус , Видео
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