Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19 

Ученые выяснили, могут ли люди, переболевшие коронавирусом, передавать COVID-19.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи провели исследование и пришли к определенным выводам.

Ученые исследовали 285 оправившихся после COVID-19 пациентов, тестирование которых вновь подтвердило наличие вируса, и опровергли наличие угрозы распространения COVID-19.

Как оказалось, обычные тесты, выявляющие вирус при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР), не способны различить жизнеспособные вирусные частицы и уже погибшие. Таким образом, у человека может быть позитивный тест на COVID-19, но при этом он не сможет передавать заболевание. В ходе исследования тесты подтверждали наличие коронавируса в течение более чем 80 дней после излечения.

Данные выводы позволили властям Южной Кореи пересмотреть принятые ранее правила. Теперь пациентам, оправившимся от COVID-19, не нужно ждать отрицательного теста, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Вместе с тем исследование ученых не дало ответа на вопрос, могут ли переболевшие COVID-19 заразиться повторно. В крови излечившихся пациентов действительно были обнаружены антитела, которые, по предположению экспертов, могут защитить от коронавируса. Однако твердых доказательств этому пока нет.