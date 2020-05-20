Ученые выяснили, заразны ли переболевшие COVID-19 

Ученые выяснили, могут ли люди, переболевшие коронавирусом, передавать COVID-19.
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи провели исследование и пришли к определенным выводам.
Ученые исследовали 285 оправившихся после COVID-19 пациентов, тестирование которых вновь подтвердило наличие вируса, и опровергли наличие угрозы распространения COVID-19.
Как оказалось, обычные тесты, выявляющие вирус при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР), не способны различить жизнеспособные вирусные частицы и уже погибшие. Таким образом, у человека может быть позитивный тест на COVID-19, но при этом он не сможет передавать заболевание. В ходе исследования тесты подтверждали наличие коронавируса в течение более чем 80 дней после излечения.
Данные выводы позволили властям Южной Кореи пересмотреть принятые ранее правила. Теперь пациентам, оправившимся от COVID-19, не нужно ждать отрицательного теста, чтобы вернуться к нормальной жизни.
Вместе с тем исследование ученых не дало ответа на вопрос, могут ли переболевшие COVID-19 заразиться повторно. В крови излечившихся пациентов действительно были обнаружены антитела, которые, по предположению экспертов, могут защитить от коронавируса. Однако твердых доказательств этому пока нет.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, может ли жаркое лето убить коронавирус.