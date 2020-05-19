Может ли жаркое лето убить коронавирус 

Пандемия COVID-19 поставила под угрозу летний туристический сезон как в России, так и за рубежом. Некоторые люди уже не рассчитывают выйти из самоизоляции раньше осени, в то время как другие убеждены, что жара убьет коронавирус. Действительно ли COVID-19 боится высоких температур? Выяснял "Рамблер".

Опираясь на мнение Роспотребнадзора , у людей есть все основания считать, что с приходом жары пандемия сойдет на нет. Согласно мнению экспертов, при температуре 30 градусов по Цельсию и выше новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет свою инфекционную активность. Все дело в том, что низкая влажность и солнечные лучи благоприятствуют разрушению вируса.

Однако полностью COVID-19 может быть дезактивирован лишь при температуре 70 градусов по Цельсию.

Кроме того, специалисты обращают внимание на то, что новый коронавирус еще не до конца изучен, а значит рано делать поспешные выводы. Тем не менее, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров в беседе с aif.ru признался, что чаще всего вирусы действительно погибают при высоких температурах:

"Но я бы поддержал мнение Роспотребнадзора, оно мне кажется обоснованным. Весь наш многолетний опыт наблюдений показывает, что при высокой температуре и низкой влажности возбудители острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), к которым относится и коронавирус, живут недолго. Поэтому эпидемии и вспышки вирусных инфекционных заболеваний в жаркую и сухую погоду быстрее угасают".

Веру в то, что пандемия летом пойдет на спад, подкрепляют и прогнозы синоптиков, которые сообщают о том, что нынешнее лето будет крайне жарким и сухим. Эксперты даже сравнивают его с летом 2010 года, когда жара провоцировала множество пожаров.