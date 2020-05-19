Россиянин с антителами повторно заразился COVID-19

Россиянин Андрей Василенко рассказал, как повторно заболел коронавирусом. Свой рассказ он опубликовал в Facebook.

Василенко пояснил, что болел COVID-19 в декабре 2019 года. По его словам, тогда у него была болезнь с похожими симптомами, но второй раз он переносит болезнь легче.

"Только есть одно существенное отличие: в отличие от прошлого случая, когда буквально за два-три дня развилась вирусная пневмония, сейчас состояние на порядок легче — сохраняется стабильная температура в районе 37.7 (в прошлый раз — 39.7), которую невозможно адекватно сбить ни одним из препаратов, озноб, боли в мышцах, слабость и "тяжёлая голова". Кашель выражен очень слабо", — написал мужчина.

Он рассказал, что похожая болезнь была у него в декабре 2019 года. Он пояснил, что был в Тайване и на материковом Китае, потом уехал в США, а перед Новым годом вернулся в Москву. Тогда ему поставили диагноз "атипичная пневмония вирусного характера".

В марте Василенко была в Германии и сдал тест на антитела к коронавирусу, который показал положительный результат. Так мужчина получил подтверждение того, что уже переболел коронавирусом.