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Россиянин с антителами рассказал о повторном заражении COVID-19 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Россиянин с антителами повторно заразился COVID-19
Фото: РИА Новости
Россиянин Андрей Василенко рассказал, как повторно заболел коронавирусом. Свой рассказ он опубликовал в Facebook.
Василенко пояснил, что болел COVID-19 в декабре 2019 года. По его словам, тогда у него была болезнь с похожими симптомами, но второй раз он переносит болезнь легче.
"Только есть одно существенное отличие: в отличие от прошлого случая, когда буквально за два-три дня развилась вирусная пневмония, сейчас состояние на порядок легче — сохраняется стабильная температура в районе 37.7 (в прошлый раз — 39.7), которую невозможно адекватно сбить ни одним из препаратов, озноб, боли в мышцах, слабость и "тяжёлая голова". Кашель выражен очень слабо", — написал мужчина.
Он рассказал, что похожая болезнь была у него в декабре 2019 года. Он пояснил, что был в Тайване и на материковом Китае, потом уехал в США, а перед Новым годом вернулся в Москву. Тогда ему поставили диагноз "атипичная пневмония вирусного характера".
В марте Василенко была в Германии и сдал тест на антитела к коронавирусу, который показал положительный результат. Так мужчина получил подтверждение того, что уже переболел коронавирусом.
"Также подтверждается аргумент о том, что "иммунитет" является временным, как и в случае гриппа, и хватает его максимум на 3-4 месяца. Знаю точно, где заразился, — при посещении одной из частных клиник на прошлой неделе по другому вопросу, в которой помимо всего прочего проводились тесты на коронавирус и лечение больных с COVID-19. Заразился невзирая на то, что был в маске и перчатках", — добавил он.
Ранее "Рамблер" сообщал, что доктор Комаровский рассказал об опасности ношения масок.
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Коронавирус , Андрей Василенко
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