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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой процент людей в мире имеет антитела к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, менее десяти процентов населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу.

"Серологические исследования рисуют вполне четкую картину. Даже в самых серьезно затронутых странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран — менее 10%. Другим словами, большинство населения мира остается подвержено данному вирусу", — заявил гендиректор ВОЗ.

Он отметил, что на данный момент риск остается очень высоким.