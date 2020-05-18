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В ВОЗ назвали процент людей, имеющих антитела к COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой процент людей в мире имеет антитела к коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, менее десяти процентов населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу.
"Серологические исследования рисуют вполне четкую картину. Даже в самых серьезно затронутых странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран — менее 10%. Другим словами, большинство населения мира остается подвержено данному вирусу", — заявил гендиректор ВОЗ.
Он отметил, что на данный момент риск остается очень высоким.
Ранее "Рамблер" сообщал, что объявлены новые официальные симптомы COVID-19.
Коронавирус , Видео , ВОЗ
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