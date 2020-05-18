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Объявлены новые официальные симптомы COVID-19 

Диана Товсепова 33 минуты назад
Правительство Великобритании официально включит потерю вкуса и обоняния в список симптомов коронавируса. По информации издания Independent об этом должны объявить 18 мая.
Решение приняли из-за того, что состояние, называемое аносмией, тесно связано с положительным тестом на коронавирус. Об этом, по информации издания, сообщил заместитель главврача Англии профессор Джонатан Ван Тэма.
При этом на начальных этапах в большинстве случаев этот симптом не проявляется, но проявившись может сохраняться несколько недель. Граждан, почувствовавших потерю обоняния и вкуса обяжут самоизолироваться.
Из-за этого выявленных инфицированных случаев может стать на 2% больше.
Ранее "Рамблер" сообщал о "первом и последнем" возможном симптоме коронавируса.
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