Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о первых кандидатах на вакцинацию от коронавируса в России. Об этом сообщает НСН.
По словам медика, первыми станут люди с низким уровнем антител.
«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?», — заявил Виктор Зуев.
Он отметил, что вакцинация будет нужна в первую очередь тем, кто находится в группе риска. В их число входят врачи и люди, которые работают с больших количеством людей. Например, кассиры, волонтеры и водители такси.
По мнению Виктора Зуева, от коронавируса в будущем будут вакцинировать так же, как от гриппа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что смоделирован пик заражения COVID-19 в России.
Видео дня. Когда должно насторожить появление синяков
Коронавирус , Виктор Зуев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему с утра нельзя пить воду, оставленную на ночь
Почему с утра нельзя пить воду, оставленную на ночь
Названы напитки, которые спасут легкие от COVID-19
Названы напитки, которые спасут легкие от COVID-19
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Названы люди с мощным иммунитетом к COVID-19
Как проверить свое здоровье за 1 минуту
Как проверить свое здоровье за 1 минуту
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Когда родинки становятся опасными
05:53
Когда родинки становятся опасными
ЗОЖ
Частицы COVID показали в максимальном приближении
01:19
Частицы COVID показали в максимальном приближении
Коронавирус Наука
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
06:13
Раскрыты секреты правильной чистки зубов
ЗОЖ
Когда должно насторожить появление синяков
03:11
Когда должно насторожить появление синяков
ЗОЖ
В России выявлены новые случаи коронавируса
00:17
В России выявлены новые случаи коронавируса
Коронавирус
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
00:57
Оценен риск заразиться коронавирусом в магазине
Коронавирус
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
00:18
Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение