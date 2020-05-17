Названы первые кандидаты на вакцинацию от COVID-19 

Глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о первых кандидатах на вакцинацию от коронавируса в России. Об этом сообщает НСН.

По словам медика, первыми станут люди с низким уровнем антител.

«Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?», — заявил Виктор Зуев.

Он отметил, что вакцинация будет нужна в первую очередь тем, кто находится в группе риска. В их число входят врачи и люди, которые работают с больших количеством людей. Например, кассиры, волонтеры и водители такси.

По мнению Виктора Зуева, от коронавируса в будущем будут вакцинировать так же, как от гриппа.