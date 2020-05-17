Смоделирован пик заражения COVID-19 в России

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Ученые рассказали о двух моделях распространения коронавируса в России. Об этом сообщает РБК.

Так, по мнению специалистов, пик заражения уже наступил в Центральном, Приволжском и Северо-западном федеральных округах и в некоторых регионах Дальнего Востока.

Согласно реалистичному сценарию, в Москве пик был достигнут 6 мая, а в Московской области — 12 мая. Пессимистичная модель предполагает, что в столице он ожидается 26 мая, когда в сутки может быть зарегистрировано 6,2 тысячи новых случаев COVID-19.

Эксперты из Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета считают, что в России пик был пройден 8-9 мая.

Согласно статистике оперативного штаба, в стране вторые сутки подряд фиксируется менее десяти тысяч новых случаев коронавируса.