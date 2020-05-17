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Ученые смоделировали пик заражения коронавирусом в России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Смоделирован пик заражения COVID-19 в России
Фото: globallookpress.com
Ученые рассказали о двух моделях распространения коронавируса в России. Об этом сообщает РБК.
Так, по мнению специалистов, пик заражения уже наступил в Центральном, Приволжском и Северо-западном федеральных округах и в некоторых регионах Дальнего Востока.
Согласно реалистичному сценарию, в Москве пик был достигнут 6 мая, а в Московской области — 12 мая. Пессимистичная модель предполагает, что в столице он ожидается 26 мая, когда в сутки может быть зарегистрировано 6,2 тысячи новых случаев COVID-19.
Эксперты из Уфимского авиационного университета и Башкирского медицинского университета считают, что в России пик был пройден 8-9 мая.
Согласно статистике оперативного штаба, в стране вторые сутки подряд фиксируется менее десяти тысяч новых случаев коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван вред одного из способов борьбы с COVID-19.
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